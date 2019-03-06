Кабмин ищет замену Коболеву: анонсировали конкурс

Кабинет министров после 22 марта проведет открытый конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что 22 марта завершаются контракты нынешнего главы Нафтогаза Андрея Коболева и всего состава правления.

"Это означает, что мы должны принять соответствующие решения с точки зрения качества корпоративного управления... Мы принимаем решение с 23 марта объявить конкурс на должность главы правления Нафтогаза", - заявил премьер.

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28 февраля Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым, который должен был закончиться 22 марта 2019 года. При этом его месячный оклад официально установлен в размере 2,08 млн грн.

В свою очередь Владимир Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом Нафтогаза.