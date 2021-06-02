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среда, 02 июня 2021 16:39

Кабмин готовит упрощение выдачи паспортов россиянам-беглецам и иностранцам, которые защищали Украину

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Кабмин готовит упрощение выдачи паспортов россиянам-беглецам и иностранцам, которые защищали Украину
Решение правительство приняло на заседании в среду. Фото: @KabminUA

Кабинет министров подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил.

Речь идет о тех, кто участвовал в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, сообщает "РБК-Україна".

Законопроект предусматривает упрощение предоставления украинского гражданства иностранцам и лицам без гражданства, что служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или участвовали в АТО.

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Также упростить такой порядок для граждан Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям.

В объяснительной записке уточняется, что на упрощенный порядок могут претендовать иностранцы, принятии в гражданство которых представляет государственный интерес для Украины.

В том числе, если в представлении на имя президента содержатся сведения о том, что лицо непосредственно участвовало в операции на Донбассе по обеспечению территориальной целостности.

Президент Владимир Зеленский в августе 2019 года указом упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическому преследованию.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
02
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