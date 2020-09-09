К Зеленскому нельзя попасть без согласования с Ермаком - Богдан

Богдан заявил, что к президенту Зеленскому трудно попасть. Фото: president.gov.ua

К президенту Владимиру Зеленскому можно попасть только после согласования с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

У него спросили, почему Зеленский во время встреч всегда не один в кабинете.

"Это не нормально. Президент должен общаться один на один с ключевыми лицами государства. Он должен получать разведывательную информацию, экономическую, политическую", - ответил Богдан.

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"Сейчас некоторые персонажи спрашивают у людей, о чем ты хочешь поговорить с президентом, этого не говори, а это можешь попробовать", - добавил он.

Богдан заявил, что при нем такого не было. Что он хотел, чтобы президент сам выбирал, куда мы идем.

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко имеет наибольшее влияние на президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону.