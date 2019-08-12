К приезду Зеленского пол райадминистрации застелили зеленым ковром

В Олевской райгосадминистрации застелили новый ковер к приезду президента Владимира Зеленского.
Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.
"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", - написал журналист.
На фото заметно, как сверху потертого паркета в коридоре застелили зеленый ковер.
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Президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил нового председателя областной государственной администрации Виталия Бунечко.
Также он поручил уволить всех силовиков, причастных к схемам с незаконной добычи янтаря.
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