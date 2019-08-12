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понедельник, 12 августа 2019 12:36

К приезду Зеленского пол райадминистрации застелили зеленым ковром

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К приезду Зеленского пол райадминистрации застелили зеленым ковром
Сверху обшарпанного паркета в коридоре застелили зеленый ковер. ФОТО: Facebook Роман Бочкала

В Олевской райгосадминистрации застелили новый ковер к приезду президента Владимира Зеленского.

Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", - написал журналист.

На фото заметно, как сверху потертого паркета в коридоре застелили зеленый ковер.

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил нового председателя областной государственной администрации Виталия Бунечко.
Также он поручил уволить всех силовиков, причастных к схемам с незаконной добычи янтаря.

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