К концу года нардепы вдвое увеличили зарплаты своим помощникам

Одними из инициаторов постановления были ОПЗЖ. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада приняла постановление, согласно которому в декабре удваивается месячный фонд для оплаты труда помощников народных депутатов.

Проект постановления зарегистрировали 2 декабря, а приняли в четверг. Инициаторами постановления стали депутаты от "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ, сообщают "Буквы"

Обычно месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепов составлял 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - 2020 года это 52 550 грн.

Эта сумма в декабре будет увеличена вдвое и составит 50 прожиточных минимумов или 105 тыс. 100 грн.

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"Временно в период с 1 по 31 декабря 2020 года установить месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов", - говорится в документе.

Поэтому каждый нардеп получит более чем 100 тыс. грн на выплату зарплат своим помощникам в декабре.

В объяснительной записке говорится, что указанное решение не нуждается в дополнительном финансировании, поскольку это неиспользованный остаток средств по бюджетной программе "Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады".

"Это при бюджетной дыре невиданного размера и нехватки средств на все, при задолженности зарплат бюджетникам, которая ежемесячно растет, такое расточительство", - написал в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн. Больше всего в сентябре заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук - почти 60 тыс. грн.