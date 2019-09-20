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пятница, 20 сентября 2019 19:48

К каждому министру прикрепят заместителя по диджитализации

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К каждому министру прикрепят заместителя по диджитализации
В каждом министерстве будут заместители, которые будут заниматься диджитализацией.

Министерство цифровой трансформации и его руководство представят 27 сентября.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Укрінформ"

"Мы создали министерство, чтобы формировать политику диджитализации. До этого этим не занимался ни один орган.

Сегодня есть министерство, будем поддерживать такие проекты, искать финансирование, помогать. 27 сентября будут публичная презентация нашего министерства и заместителей", - сказал Федоров.

Также в каждом министерстве будут заместители, которые будут заниматься диджитализацией.

"У нас будет человек в каждом министерстве, которая будет помогать реализовывать эти задачи вертикально", - сказал Федоров.

На региональном уровне введут должности заместители председателей администраций, которые будут отслеживать эффективности местных проектов.

"Мы также создали комитет по диджитализации и цифровой трансформации в Верховной Раде. Это первый комитет с таким набором функций", - добавил Федоров.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о перезагрузке власти.

Закон предусматривает возможность устройства на государственную службу по контракту.

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