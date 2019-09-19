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четверг, 19 сентября 2019 16:43

Рада ввела госслужбу по контракту

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Рада ввела госслужбу по контракту
Контрактники-чиновники будут востребованы, в частности на таможне.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о перезагрузке власти.

За это проголосовали 228 народных депутатов на заседании в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна"

Закон предусматривает возможность устройства на государственную службу по контракту.

"Но количество таких людей будет ограничено 7% всей госслужбы. То есть мы около 14 тысяч сможем принимать на контракт. Это связано, например, с какими-то проектными вещами.

Применяться проектный подход в госслужбе. И для этого нужны будут контрактные люди, которые на год-два смогут прийти. К примеру, что касается диджитализации, например, по таможне. Я знаю, есть большие планы на контрактирование", - сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Также расширят основания для увольнения чиновников категории "А" - в частности, руководителей центральных органов исполнительной власти.

"При этом гарантировали им "золотой парашют" - они полгода будут получать зарплату. И в течение полугода смогут рассчитывать на должность того же уровня", - добавил он.

Кроме категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет министров.

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Зарплаты чиновникам надо повышать, заявлял председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В противном случае "будет коррупция на местах и люди, которые не мотивированы работать".

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19
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