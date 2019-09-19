Рада ввела госслужбу по контракту

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о перезагрузке власти.
За это проголосовали 228 народных депутатов на заседании в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна"
Закон предусматривает возможность устройства на государственную службу по контракту.
"Но количество таких людей будет ограничено 7% всей госслужбы. То есть мы около 14 тысяч сможем принимать на контракт. Это связано, например, с какими-то проектными вещами.
Применяться проектный подход в госслужбе. И для этого нужны будут контрактные люди, которые на год-два смогут прийти. К примеру, что касается диджитализации, например, по таможне. Я знаю, есть большие планы на контрактирование", - сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Также расширят основания для увольнения чиновников категории "А" - в частности, руководителей центральных органов исполнительной власти.
"При этом гарантировали им "золотой парашют" - они полгода будут получать зарплату. И в течение полугода смогут рассчитывать на должность того же уровня", - добавил он.
Кроме категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет министров.
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Зарплаты чиновникам надо повышать, заявлял председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
В противном случае "будет коррупция на местах и люди, которые не мотивированы работать".
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