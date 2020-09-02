К Авакову негативно относятся 70% украинцев - опрос

Аваков седьмой год возглавляет МВД. Фото: МВС

Среди руководителей правоохранительных органов украинцы хуже относятся к министру внутренних дел Арсену Авакову. Его деятельность негативно оценивают 70% украинцев.

Такие результаты опроса, проведенного с 3 по 9 июля, опубликовал Центр Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".

Деятельность председателя СБУ Ивана Баканова негативно оценивают 43,9% опрошенных, генерального прокурора Ирины Венедиктовой - 49,5%, директора НАБУ Артема Сытника - 51,2%, и.о. директора ГБР Александра Соколова - 41,2%, бывшего руководителя САП Назара Холодницкого - 49,1%.

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На вопрос "Как, по Вашему ощущению, изменилась ситуация с безопасностью и общественным порядком в течение последних 12 месяцев" 43,5% опрошенных считают - к худшему, 42,6% - ситуация не изменилась и только 9,3% - ситуация изменилась к лучшему.

Социологи опросили 2022 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

5 июня под Верховной Радой собиралась общественность, требовала отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Участники акции заявляли, что реформа МВД - провалена. Аваков 7-й год возглавляет МВД. Он побил рекорд пребывания в должности среди украинских министров.