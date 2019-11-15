Йованович считает, что Трамп сломал украинский вектор политики США

Йованович заявила о деградации сферы дипломатии США. Фото: РБК

Администрация Дональда Трампа привела к деградации американской дипслужбы и сломала украинское направление политики США.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила об этом во время открытых слушаний в Палате представителей, сообщает Укринформ.

"Внешнеполитическая служба за несколько прошлых лет претерпела деградацию, так как неспособность руководства Государственного департамента противостоять внешним и коррумпированным интересам очевидно привела к ломке нашей политики на украинском направлении", - сказала Йованович.

Она обратила внимание на попытки кабинета Трампа использовать теневые каналы внешней политики с Украиной под руководством личного адвоката Руди Джулиани.

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Это приводит к кризису в Государственном департаменте. Офицеры старшего и среднего звена в Госдепе идут из ведомства.

"Как наша система может выйти из строя? Вот так, как иностранные и коррумпированные интересы могут манипулировать нашим правительством", - заявила Йованович и добавила, что это помогает автократам из Кремля.

Высокопоставленный американский дипломат изменил показания следователям Палаты представителей и признал отложение американской помощи Украине как рычаг давления.