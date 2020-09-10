Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк

Зеленский во время представления команды "слуг" в Хмельницком. Фото: president.gov.ua

В Хмельницком в минувшую среду 9 сентября перекрыли парк перед приездом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил пользователь Facebook.

В парке представляли команду партии "Слуга народа" на местных выборах 25 октября.

"Перекрыли все входы в парк Чекмана для представления команды партии "Слуга народа"в Хмельницком. Дети и прохожие не могут попасть в парк. Через каждые 50 метров Нацгвардия. С самого утра весь центр города в пробках", - рассказал Игорь Евтушок.

"Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры Хмельницкого декана Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инну Ящук.

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Президент Владимир Зеленский ездит областями, где представляет кандидатов от партии "Слуга народа". В общественных организациях "Опора" и Комитете избирателей заявили, что это является использованием административного ресурса и политической коррупцией.