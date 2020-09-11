Из-за ошибок депутатов агитация на грани срыва

Депутатов призывают исправить ошибки на заседании парламента на следующей неделе. Фото: Reuters

Из-за ошибок, которые допустили в изменениях к Избирательному кодексу, кандидаты на местных выборах не смогут полноценно вести агитацию. Об этом говорят в Комитете избирателей Украины.

"Через четыре дня, 15 сентября, появятся первые кандидаты, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Причина - грубая ошибка, которую заложили в Избирательный кодекс. В частности, ч. 6 ст. 57.

Статья 57 - это ограничение по ведению агитации. Которое предусматривает, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого минимума.

Законодатель перепутал необлагаемый минимум, который сегодня составляет 17 грн, и прожиточный минимум 2189 грн ", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

Из-за допущенной нардепами ошибки кандидаты оказались в ситуации, когда они не могут тратить на агитматериалы более 1,02 грн.

К агитации относятся плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, спички, бейджи, футболки, зонтики и шарфы, ряд другой брендированной продукции.

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"Кандидат не сможет заплатить за листовки, плакат, блокнот, ручку - любую другую форму ведения агитации сумму, превышающую 1,02 грн.

Это может загнать агитационную кампанию в тень, когда агитация будет проводиться за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату. Или, что большинство форм агитации кандидаты просто не смогут реализовать", - говорит Кошель.

На практике кандидат не будет иметь законной возможности распечатать свою программу на открытке или применить другие формы ведения агитации. Под ограничения могут попасть даже газеты.

Общественная организация призывает Верховную Раду уже на следующей пленарной неделе исправить техническую ошибку в кодексе.

"Приемлемо ограничить стоимость агитматериалов суммой 15-20 грн. Предостерегаем депутатов от повышения этой суммы до 63 грн, как это предлагалось ранее. Потому что тогда можно даже легализовать формы подкупа: та же флешка с символикой кандидата для кого-то из избирателей может стать не просто агитационным материалом, а выгодой", - говорят наблюдатели.

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану, 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых, городских голов. Местные выборы запланированы на 25 октября.