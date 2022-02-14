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понедельник, 14 февраля 2022 12:25

Израиль и Польша сделали заявления об эвакуации дипломатов из Украины

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Израиль и Польша сделали заявления об эвакуации дипломатов из Украины
МИД Израиля ведет переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать израильтян через сухопутные границы. Фото: pixabay.com

Посольство Израиля могут перенести из Киева во Львов в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорился с заместителем главы МИД Украины Эмине Джапаровой, сообщает NewsRu.co.il.

"В то же время МИД Израиля ведет переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать израильтян через сухопутные границы и третьи страны", - говорится в сообщении.

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Польское правительство тем временем не планирует эвакуировать дипломатов из Украины. Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.

"На данный момент мы обнародовали коммюнике, в котором сказано, что если это не крайне необходимо, то от поездок в Украину следует воздержаться", - сказал политик.

Польша, кроме столицы, имеет также генконсульство в Харькове.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции делали подобные заявления еще раньше.

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