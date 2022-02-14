Япония отзывает своих дипломатов из Украины

После отзыва дипломатов посольство в Украине будет выполнять ограниченные функции. Фото: Pixabay

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NHK.

Причиной тому является рост напряжения вокруг Украины. МИД Японии отзывает всех сотрудников своего посольства в Украине, кроме нескольких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

"МИД сообщил, что посольство Японии в Киеве после эвакуации большей части дипломатов будет выполнять лишь ограниченные функции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, МИД страны призвал граждан Японии немедленно покинуть Украину.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве. МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции делали подобные заявления еще раньше.