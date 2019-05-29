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среда, 29 мая 2019 17:07

Изменить место голосования на выборах стало проще: подробности

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Изменить место голосования на выборах стало проще: подробности
Чтобы изменить место голосования, надо написать соответствующее заявление и показать паспорт. Фото: Репортер

В Украине упростили процедуру изменения места голосования на выборах. Справки с работы не нужны.

Чтобы изменить место голосования, достаточно написать заявление в органы ведения Государственного реестра избирателей. В заявлении указать участок или адрес, по которому планируете голосовать. Также при себе необходимо иметь паспорт, передает "Опора".

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Граждане уже могут писать заявление на смену места голосования на досрочных парламентских выборах. Делать это можно до 15 июля. Ведь выборы состоятся 21 июля.

Партийный рейтинг продолжает возглавлять партия "Слуга народа". Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за пропрезидентскую политсилу проголосовало бы 37,6% граждан, которые определились. На втором месте оказалась бы "Оппозиционная платформа - За жизнь". За партию Бойко-Медведчука готовы голосовать 11,2% украинцев. Третью строчку в рейтинге заняла БПП "Солидарность". Политсила Петра Порошенко набрала бы 9,8%.

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