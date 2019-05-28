"Слуга народа" продолжает возглавлять партийный рейтинг - опрос

"Слуга народа" продолжает возглавлять партийный рейтинг. Фото: УНН

"Слуга народа" продолжает возглавлять партийный рейтинг.

Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы шесть партий. Высокие шансы преодолеть проходной барьер также имеет партия "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований "Основа".

Партийный рейтинг продолжает возглавлять партия "Слуга народа". Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за пропрезидентскую политсилу проголосовало бы 37,6% граждан, которые определились.

На втором месте оказалась бы "Оппозиционная платформа - За жизнь". За партию Бойко-Медведчука готовы голосовать 11,2% украинцев.

Третью строчку в рейтинге заняла БПП "Солидарность". Политсила Петра Порошенко набрала бы 9,8%.

Следующая за "Солидарностью" - ВО "Батькивщина". За партию Юлии Тимошенко свои голоса отдали бы 8,4% граждан, которые определились с выбором.

Пятое место заняла недавно созданная партия "Голос" Святослава Вакарчука. За нее готовы голосовать 6,1% избирателей.

Шестая ступень в партийном рейтинге - у Радикальной партии. Партия Олега Ляшко набирает 5,6%.

Также вплотную к проходному барьеру приблизилась "Сила и честь" Игоря Смешко, за которую проголосовали бы 4,9%.

"Оппозиционный блок" пока набирает 3,8%.

За партию премьер-министра Владимира Гройсмана готовы голосовать 2,9% среди тех, кто определился, а за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 2,6%. Чуть больше 1% - у "Свободы".

Согласно результатам исследования института "Основа", остальные партии вместе набирают 5,9%. 22,2% граждан не определились, за кого голосовать.

Опрос проходил с 22 по 27 мая. В соцопросе приняли участие 2 500 респондентов. Погрешность исследования не превышает 2,2%.