Изменить место голосования можно до 10 сентября. Как это сделать

Местные выборы состоятся 25 октября. Фото: @cn.opora

До 10 сентября включительно украинцы могут изменить свой избирательный адрес и избрать местную власть в громаде, где проживают. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Заявление об изменении избирательного адреса можно подать онлайн или прийти в отдел Государственного реестра избирателей.

5 ПРОСТЫХ ШАГОВ

1. Прийти в отдел ведения ДРВ по фактическому месту жительства

Найти свой отдел, который относится к адресу, который станет новым, можно по ссылке

2. Подать заявление. Бланк заявления можно взять непосредственно в отделе ДРВ

С собой также нужно иметь паспорт гражданина Украины (или временное удостоверение, если гражданство приобретено лишь недавно).

3. Получить сообщение об изменении избирательного адреса

В ответ на заявление отдел ведения ДРВ должен сообщить, что избирательный адрес был изменен. Кроме того, для такого информирования предусмотрено несколько способов.

Сообщение может быть: выдано непосредственно в отделе ведения ДРВ; отправлено по почте на новый избирательный адрес; адрес электронной почты, но для этого необходимо заполнить соответствующее поле при подаче бумажного заявления.

4. Проверить себя в списке избирателей

После получения сообщения об изменении избирательного адреса можно увидеть обновленную информацию в Реестре, зайдя в "Личный кабинет избирателя".

В разделе "Проверка включения" нужно внимательно, без описок, ввести свои персональные данные, подтверждающий код, который придет на электронную почту, и убедиться, что отражается уже новый избирательный адрес.

После этого следует также отследить номер и адрес нового избирательного участка, который относится к новому адресу. Это можно сделать здесь

5. 25 октября с 8:00 до 20:00 прийти на новый участок

В день голосования надо прийти на новый избирательный участок и проголосовать. Это можно будет сделать, имея с собой только паспорт гражданина Украины.

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Люди с инвалидностью, которым сложно добраться до отделения ДРВ, могут подать бумажное заявление об изменении избирательного адреса через уполномоченное лицо.

Уполномоченному лицу предстоит пройти тот же путь подачи заявления в бумажном виде с единственной разницей. Это лицо должно иметь при себе именно свой паспорт, а также доверенность, выданную избирателем, чей избирательный адрес будут менять, заверенный в соответствии с требованиями законодательства.

ОНЛАЙН

Процедура изменения избирательного адреса с возможностью подать электронное заявление доступно на сайте Государственного реестра избирателей

Осуществить ее можно только при наличии электронной цифровой подписи.

Заявление не надо сканировать и отправлять, ведь оно непосредственно создается на сайте. Необходимо лишь вписать нужные данные.

Сначала необходимо пройти идентификацию с применением ЭЦП

1. На сайте ДРВ в правом верхнем углу зайти в "Личный кабинет избирателя"

2. При попытке войти в раздел "Заявления, запросы" появится сообщение о необходимости идентификации.

3. Нажав на кнопку "Идентифицироваться по ЭП", необходимо будет подгрузить свой ЭЦП с носителя, где он хранится и ввести пароль.

4. Проверить и подтвердить данные. Должна появиться надпись "Идентификация успешная".

5. После чего надо ввести свои персональные данные. Поля красными уголками обязательны для заполнения. В заключении следует отметить "Да" и нажать на кнопку "Сохранить идентификационные данные".

Только после идентификации можно подать заявление на изменение избирательного адреса

1. На сайте ДРВ зайти в "Личный кабинет избирателя" и перейти в раздел "Заявления, запросы".

2. Выбрать пункт "Обращение об изменении избирательного адреса", перейти к созданию соответствующего заявления, выбрав "касательно изменения избирательного адреса".

3. С выпадающего списка выбрать свое основание изменения избирательного адреса и заполнить все поля с красными уголками о месте регистрации и фактического проживания.

4. Нажать "Подать заявление". На указанную электронную почту придет письмо с кодом подтверждения, который будет актуальным в течение 15 мин.

5. После чего надо будет наложить свой ЭЦП по такому же алгоритму, как и во время идентификации. Заявление подано. Кроме оповещения на экране на электронный адрес также придет соответствующее письмо.

5 сентября должен начаться избирательный процесс. 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы. Местные выборы запланированы на 25 октября.