Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание

15 января - это второе заседание девятой сессии Верховной Рады. ФОТО: УНИАН

Депутаты Верховной Рады собрались на заседание 15 января.

Поименно зарегистрировались 310 нардепов.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал депутатов записаться на выступления с трибуны.

Первым вышел депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук. От имени фракции он выступил против изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Они стоят самыми первыми на повестке дня. Нардепы должны направить президентский законопроект на заключение Конституционного Суда Украины. Докладывать будет представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде.

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Также рассмотрят 4 альтернативных законопроекта по организации и проведению азартных игр. А именно законопроекты авторства депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, его коллеги Олега Марусяка, и еще одной коллеги по фракции Дарьи Володиной. Четвертый альтернативный законопроект - от нескольких нардепов, в частности депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Натальи Королевской.

На повестке дня еще законопроекты о среднем образовании, обеспечении бесплатным питанием детей-переселенцев, изменения по созданию национального органа интеллектуальной собственности, дополнения в закон "О бесплатной правовой помощи" и прочее.

Смотрите прямую трансляцию заседания:

15 января - это второе заседание девятой сессии Верховной Рады С 10 утра депутаты работают в сессионном зале, с 16-й - в комитетах.