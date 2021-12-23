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четверг, 23 декабря 2021 16:22

Избрание руководителя САП: Вашингтон разочарован

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Избрание руководителя САП: Вашингтон разочарован
Украинский народ хочет в борьбы с коррупцией, сказали в посольстве США.

США разочарованы провалом назначения в Украине руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Победитель уже был определен и оставалось только утвердить результаты конкурса.

Об этом заявил спикер посольства США Дэниел Лангенкемп в комментарии LIGA.net.

"Неспособность отборочной комиссии САП утвердить свое окончательное решение вызывает глубокое разочарование", - сказал американский дипломат.

После 9,5 ч. заседания комиссии оставалось просто признать победителя и подтвердить все последовательные шаги, предпринятые за последние 15 месяцев, отметил Лангенкемп. Однако пять из шести назначенных Верховной Радой членов комиссии отказались делать этот шаг.

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"Понятно, кто победитель. Нет веских причин не подписывать решение о победившем", - сказал.

По словам дипломата, украинский народ "совершенно четко дал понять" - ему нужна сильная и независимая САП для борьбы с коррупцией. А эта задержка означает, что украинцам снова придется ждать.

"Народ Украины постоянно доказывал, что он сильнее тех интересов, которые пытаются сдержать Украину. Он докажет это и в этом случае. И международное сообщество поддерживает его", - резюмировал представитель посольства США.

21 декабря конкурсная комиссия по избранию руководителя САП, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры проводила собеседования с финалистами конкурса.

Это последний этап по отбору кандидатов. Комиссия должна была определить победителей. Однако к вечеру пятеро делегированных Верховной Радой членов комиссии отказались утверждать результаты.

Сегодня Офис генерального прокурора объявил заседание комиссии на 24 декабря, на 16:00.

В начале декабря временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году.

Конкурс начался 25 января. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.

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Дата
23
декабря

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