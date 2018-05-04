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Избирательная реформа: честные правила вместо гречки

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24 пленарные дни должна Верховная Рада, чтобы принять во втором чтении новый избирательный кодекс. Если этого не сделают на новой сессии процедуру принятия придется восстанавливать и есть угроза, что выборы в парламенту в 2019 году пройдут по старому закону Януковича с мажоритаркой.

Gazeta.ua напоминает, каким образом украинцы выбирают народных депутатов сейчас и какие изменения несет избирательная реформа.

Нынешний Закон "О выборах народных депутатов Украины"

Верховная Рада насчитывает 450 парламентариев. Их выбирают граждане в возрасте от 18 лет на очередных выборах раз в пять лет.

225 депутатов проходят по спискам партий. Еще половина - избираются в одномандатных округах, называются мажоритарщиками. Такая система есть смешанной.

В день голосования избиратель получает на участке два бюллетеня - в одном делает отметку за конкретного кандидата в округе, во втором - за партию (там указаны фамилии первой пятерки кандидатов).

По округу избранным считается депутат, получивший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Количество мест между победителями распределяют пропорционально набранных голосов.

В парламент проходит партия, которая преодолевает 5% голосов избирателей в общегосударственном округе. Количество мест между победителями распределяют пропорционально набранных голосов.

Автор: Открытые источники
  Смешанную систему выборов запустили при режиме Виктора Януковича
Смешанную систему выборов запустили при режиме Виктора Януковича

Смешанную систему выборов узаконили в ноябре 2011 года - на второй год президентства Виктора Януковича. До этого депутатов выбирали в общем округе. Все они шли пропорционалкой кандидатами в блоках и партиях.

Мажоритарку эксперты называют неэффективной.

"На округе побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей. И это даже при условии, что в сумме голосов меньше 20%. Таким образом, остальные 80% голосов игнорируются.

Кроме того, создаются широкие возможности для подкупа избирателей и фальсификации результатов. Традиционно за месяц до выборов бабушки получают пакеты с гречкой, дети - брендированные детские площадки, а жители округа - отремонтированные подъезды или деньги за голос", - говорят в общественном движении "Чесно"

Автор: facebook.com/chesno.movement
  Нардепы скупают голоса избирателей за "гречку"
Нардепы скупают голоса избирателей за "гречку"

Мажоритарщики в превосходстве - владельцы бизнеса. Становятся послушными исполнителями заказов власти и за нужные голосования получают гарантии неприкосновенности.

По закрытых списках, то в них могут попасть охранники, массажисты, секретари политиков и бизнесменов. При этом, как показывает практика, первые десятки набивают "звездами" с телевизора. Избиратель не влияет на состав кандидатов и соответствующее решение партии.

Избирательный кодекс, который предлагают

7 ноября 2017-го парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса. Среди его инициаторов - спикер Андрей Парубий.

Выборы в парламент планируют сделать исключительно на пропорциональной основе по открытым спискам. Их партии будут выдвигать в 27 регионах. Избиратель голосует за партию и, по желанию - за кандидата в списке.

Сторонники такой системы говорят: запустится внутрипартийная конкуренция вместо банальной покупки мест в списке.

Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% общего количества голосов.

Автор: facebook.com/davydiuk
  Избирательная реформа - это не один закон, говорит глава КВУ Алексей Кошель
Избирательная реформа - это не один закон, говорит глава КВУ Алексей Кошель

- Минус номер один. Кодекс не решает вопрос подкупа, - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

- Один кодекс или законопроект этому не поможет. Полноценная реформа и ликвидация коррупции на выборах - это и новая система и законы против подкупа избирателей, о партиях. Плюс эффективная работа правоохранительных органов. Решение должно быть комплексным, чтобы получить чистую и честную парламентскую кампанию в 19-м году.

Работа над кодексом тормозится. Депутаты просто игнорируют заседания профильного комитета. Процесс может растянуться на полгода и больше, - рассказывает эксперт.

Обещания Порошенко

Примечательно, что президент Петр Порошенко называл пропорциональную систему с открытыми списками "оптимальной".

Верховная Рада должна изменить избирательную систему до летних каникул

Автор: facebook.com/chesnosud
  Роботу Рады можно ускорить, считает бывший вице-премьер Олег Рыбачук
Роботу Рады можно ускорить, считает бывший вице-премьер Олег Рыбачук

- Это как с медреформой. Избирательный кодекс должен решить главную проблему - гарантированный коррупционный вход в политику. За за деньги покупают места, а в партиях даже есть ответственные, кто это решает. Или когда договариваешься и покупаешь округ, - говорит бывший вице-премьер и экс-глава секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

Мажоритарка позволяет партии власти запустить несколько сот людей под оппозиционными лозунгами. Которые попав в парламент послушно сделают провластную коалицию. Правда она не работающая. Но раз в год, когда делится бюджет, решения принимаются. Такая модель не нужна.

Какие правки в надо внести во втором чтении, чтобы кодекс заработал?

Нужно ответить на ряд вопросов. Регулирование политической рекламы. Ответственность за невыполнение закона о финансировании партий. На розгардияж с членами комиссий - этот лохотрон в виде квотной системы, когда партии, которых в природе не существует, продают должности. Чтобы были профессиональные, аттестованные члены комиссий с соответствующей зарплатой.

Чтобы наконец заработала ответственность за нарушение избирательного законодательства, фальсификации. Последние выборы в территориальных общинах вновь показали, что с этим проблемы.

"Кукловоды" не хотят отказываться от проверенного временем перегноя мажоритарщиков, которым удобряют почву следующей правящей партии. Пытаются если не выхолостить документ, то оставить закрытые партийные списки.

Каким должен быть проходной барьер?

Барьер ниже 3% сделает Верховную Раду неэффективной - сформировать коалицию и достигать договоренностей будет сложно. А высокий обеспечит монополию нескольким силам. Имеем вилку от 3% до 7%. Это станет предметом жарких политических дебатов.

Почему предлагают снизить?

Большинство тех, кто ходит на выборы - старшего возраста. Они получат информацию из телеканалов. Таких ресурсов у молодых партий нет. Им трудно конкурировать с теми, кто с утра до ночи сидит на больших экранах. Но за счет развертывания удачной кампании они могут преодолеть барьер в 3%.

Условия очень не равны. Достаточно взглянуть на Рабиновича, его клоунаду. Когда такие как он потом попадают в парламент и уже дальше там хлопают языками. Снижение барьера может помочь пройти в ВР серьезным силам.

Если БПП не безразлична перспектива Порошенко - должны голосовать

Пойдет ли власть на принятие кодекса?

Пойдет, если ее послать. Когда будет нарастающее публичное давление. Чтобы приняли до летних каникул. Такого не будет - провели акцию, пошумели и разошлись.

Президент и коалиция раздавали обещания, а теперь делают вид: все нормально, живем по-старому и закон Януковича не такой уж и плохой. Такой цинизм раздражает общество.

Без мажоритарки БПП могут проиграть выборы. Как будут действовать во время голосования во втором чтении?

В БПП ситуация, что они могут остаться без ПП. Если одно Б, у них вообще перспектив дальше не будет. А ПП сейчас реально проигрывает выборы. Блокирует европейские реформы - антикоррупционный суд и собственно избирательную реформу. Им надо чесать репу, потому что конкуренты такого подарка не пропустят. Если им не безразлична перспектива сохранения ПП на будущее - должны голосовать.

Уже сейчас почти 4500 поправок. Это способ затягивания?

Да. Но когда будет давление, могут ускориться. Как за несколько дней прошли тысячи поправок по судебной реформе.

Зарубежный опыт

"Оптимальных образцов нет. Все зависит от страны. Мажоритарка прекрасно работает на выборах во Франции. Но не в Украине. Так как стала источником политической коррупции. Как минимум на несколько избирательных циклов от нее нужно отказаться. Сейчас открытые списки дают украинцу значительно больший выбор", - продолжает Алексей Кошель.

Пропорциональная система в мире нескольких видов.

В Испании или Израиле избиратель голосует за список партии в целом. Или одновременно обозначает или вписывает фамилии кандидатов - Австрия, Италия. Или голосует кандидатов от разных партий, ранжируя их по степени предпочтительности - Швейцария.

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17 мая начнется Всеукраинская акция в поддержку избирательной реформы, в частности открытых списков.

Акция начнется в 9:30 на площади Конституции под Верховной Радой.

Gazeta.ua
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