Избирательная кампания завершается. Есть админресурс, подкуп и двойники - "Опора"

В понедельник утром "Опора" обнародует параллельный подсчет голосов. Фото: @opora

В пятницу завершается кампания промежуточных выборов в Верховную Раду по двум округам и выборов мэра Харькова.

Об этом рассказала глава Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу, сообщает Gazeta.ua

"Компания завершается достаточно конкурентным способом. Избиратели имели широкий спектр предложений со стороны разных политических групп и игроков.

К сожалению, имели место и использование административного ресурса. В частности, на всех трех выборах.

Также имели место признаки подкупа избирателей. Национальная полиция открыла 12 уголовных дел по нарушениям на выборах, кроме административных протоколов", - рассказала Айвазовская.

Кроме того, избирателей вводили в заблуждение и применялась технология кандидатов-двойников.

В Черкасской области в 197 округе в бюллетенях присутствуют три кандидата с фамилией Голуб.

К наблюдателям поступала информация о подкупе избирателей в Херсонской и Черкасской областях. В частности по 197 округу называют сумму – 5 тыс. грн.

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В то же время в Черкасской области проходит наиболее конкурентная кампания, отметила Айвазовская.

"По фактам административного ресурса - данное обстоятельство является влиятельным на этих выборах", - сказала Айвазовская.

Больше всего такой ресурс используют кандидат в нардепы от "Слуги народа" Виталий Войцеховский в 197 округе, и два кандидата в 184-м: выдвиженец "СН" Сергей Козыр, занимавший должность председателя Херсонской ОГА и Геннадий Лагута, который теперь является председателем ОГА и одновременно кандидатом от партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".

В день голосования, 31 октября, "Опора" проведет наблюдение. А в понедельник утром обнародуют параллельный подсчет голосов на выборах мэра Харькова и выборах в парламент в 197 и 184 округах.

Сергей Козырь использует билборды с "Большим строительством" для своей агитации. 20 октября президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область водил с собой кандидата Войцеховского, что является применением админресурса. Наблюдатели обратились с заявлением в полицию касательно агитации главой Херсонской ОГА Лагутой за кандидата Козыря.