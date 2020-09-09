"Из Зеленского лепят Брежнева" - Богдан

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан: "Зеленский вызывает сейчас неприятие". Фото: НВ

Команда медиаэкспертов, которых привлек глава ОП Андрей Ермак, создает неправильный образ Владимира Зеленского. Потому что он напоминает генсека СССР Леонида Брежнева.

Такое сказал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону. Сейчас его место занял политтехнологи Михаил Подоляк.

По словам Богдана, Кирилл Тимошенко – это эксперт медиа-рынка, которого он привел в команду и без какого команда Зеленского не справилась бы в избирательных кампаниях.

"Когда Кирилл отвечал за информационную политику Офиса президента и президента, то президент был живой, веселый, "свой парень". А сейчас Кирилла отодвинули – и там пришли аферисты медиа-рынка. И Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они его не просто вживую зализали до бронзового цвета, они сделали из него какого-то Брежнева.

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Ну, как можно: свой парень, наш – из народа, и вот это он бах-бах, мячик закинул – а там в ряд стоят чиновники и, как пингвины, аплодируют. Я вообще не понимаю… Наверное, это не готовилось – но это нельзя в эфир пускать.

Я полгода не понимаю, что они с него делают, что они с него лепят. Сильного президента? Так он же пришел как свой парень! Зачем? Вы же врете! Люди же чувствуют. Он завоевал доверие тем, что он – честный, порядочный, свой парень простой. Такой, как мы. Говорит человеческим языком.

Чего вы с него лепите Брежнева? Он не похож на Брежнева! Он не будет Брежневым. Он никогда не поймет этой системы координат. Он вызывает сейчас невосприятие. Мне так кажется".

Кроме того, бывший глава ОП выразил мнение, что Иван Баканов как глава Службы безопасности – "очень не на своем месте", а СБУ занимается чем угодно, но не безопасностью.

По мнению Богдана, Зеленскому надо всерьез задуматься о кадрах: "начинать чухать голову, потому что это может плохо всё закончиться".

В феврале президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо него назначил Андрея Ермака. Богдан до назначения работал адвокатом олигарха Игоря Коломойского. В июне экс-руководитель ОП заявил, что президент Зеленский власть "превратил в посмешище".