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воскресенье, 22 декабря 2019 15:36

Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный

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Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный
Дипломат считает, что Зеленский может стать диктатором. Фото: УНИАН

Стиль президентства Владимира Зеленского напоминает правления президента Беларуси Александра Лукашенко.

"На самом деле, Зеленского, как личность и приводили к власти для того, чтобы манипулировать им и вести его дорогой, такой как ведут Лукашенко. Это же не случайно сначала провели социологический опрос, что украинцы на первое место ставят Лукашенко с точки зрения его функции как президента. И вот эта тактика - сначала сесть за стол переговоров с Зеленским, который не понимает сути вопросов, загнать его в угол, дальше дискредитировать его через идеи и формирования неспособности дать ответ на вопрос земли, войны и мира, столицы", - рассказал бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный в эфире Еспресо.TV.

Громкие политические убийства и скандалы будут усиливать зависимость Зеленского от Москвы. Это было и в случае с Лукашенко.

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"Надо ожидать то, что произошло с председателем ЦИК Беларуси Гончаром и с министром внутренних дел Захаренко. Я очень боюсь этих вещей, потому что вот это все очень напоминает нынешнюю ситуацию вокруг убийства Шеремета. Здесь надо искать вещи, которые Кремль будет разыгрывать через свои КГБшные схемы и через агентуру свою КГБшную, которая находится в Украине", - заявил Бессмертный.

Судебное дело над Юлией Кузьменко - это политический заказ. Такое мнение высказал военный капеллан Александр Агарков в комментарии Gazeta.ua на открытии межконфессиональной церкви в селе Карловка Донецкой области.

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
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