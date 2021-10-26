Из заседаний СНБО "вытекала" информация о санкциях - СМИ

Из СНБО вытекала информация о санкциях. Фото: Украинская правда

Некоторые лица, против которых вводились санкции Совета нацбезопасности и обороны, меняли бенефициаров собственных предприятий перед применением санкций.

Это может свидетельствовать о том, что подсанкционные лица могли быть предупреждены о применении ограничений к ним, сообщает Bihus.Info.

Каждый раз количество времени между заседаниями СНБО и указами президента, которые вводили в действие решение Совбеза, увеличивалось. Сначала, в феврале 2021 года, решение и указ Зеленского выходили в один день. Уже летом время между решениями СНБО и указами президента растянулось до 6-7 дней.

Некоторые фигуранты санкций СНБО, например, владелец футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, переписали свои активы в промежуток времени между указами и решениями.

Упоминаются имена Виктора Шермана, Александра Черепинского, Эдуарда Кукобы, Александра Акста. Их СНБО обвиняло в контрабанде.

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Контрабандистов, находившихся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны, разоблачили на возобновлении масштабной деятельности. Обойти санкции смогли из-за перераспределения контрабандных потоков.