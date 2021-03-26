Из всех партий в Раде наибольше нарастили "слуги" - рейтинг

Рейтинги "Слуги народа" и ОПЗЖ растут. Фото: Украинская правда

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в конце марта этого года, то победу одержала бы партия "Слуга народа". Голоса за нее отдали бы 20,8% респондентов. В начале месяца поддержка была ниже - 19,5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Европейская солидарность" получит 15%. В начале марта за партию "голосовали" 14,7% опрошенных. Приверженность ОПЗЖ выросла на 0,5% с начала месяца. Партию поддерживают 14,8% украинцев. "Батькивщина" имеет 12,4%. С начала месяца ее рейтинг почти не изменился.

"Сила и честь" и "Украинская стратегия Гройсмана" получили 5%, Радикальная партия - 4,6%, "Голос" - 3,5%, УДАР - 3,2%, партия Мураева "Наши" - 3,1 %, партия Шария - 2,9%, "Свобода" - 2,9%, "За будущее" - 2,4%, "Народный фронт" - 2%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 23-24 марта 2021-го среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021, всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинский, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг". На парламентских выборах в июле 2019-го "Слуга народа" набрала 43,16%. Политсила получила 254 мандата.