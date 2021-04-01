Из топ-чиновников украинцы больше всего не доверяют Авакову - опрос

Аваков 8-й год руководит Министерством внутренних дел. Фото: @mvs.gov.ua

Министру внутренних дел Арену Авакову не доверяют 68% опрошенных социологического исследования группы "Рейтинг". Опрос проводился 26-28 марта.

Доверяют министру 22%.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают - 29%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%.

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С нардепов Петру Порошенко не доверяют 75%, Виктору Медведчуку - 74%, Юлии Тимошенко - 69%, Юрию Бойко - 58%.

Социологи опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка исследования не более 2%.

В феврале прошло 7 лет, как Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел. На акциях под Офисом президента общественность требовала его отставки.