Из Министерства экономики уволили 47 топ-чиновников

Уволили 47 чиновников. Фото: РБК

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его ведомство уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А.

"На сегодня, министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной. Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - министр написал на своей странице в Facebook.

Милованов добавил, что все предприятия, на которых были уволены руководители, продолжают работать в штатном режиме.

Он пообещал обнародовать детали о предприятиях и позициях, на которых произошли изменения, позже.

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Раньше, Тимофей Милованов заявлял, что его сотрудникам угрожают из-за увольнения коррупционеров.