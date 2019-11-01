Милованов заявил, что его заместителям поступают угрозы

Заместителям поступают угрозы - Милованов. Фото: РБК

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместителям угрожают.

"Мы уже сейчас принимаем конкретные действия, мы не боимся их осуществлять, хотя моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: "готовься к похоронам", "не бойся ходить под подъездом" и так далее. Мы этого не боимся", - рассказал министр в эфире ток-шоу "Право на власть".

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Милованов ранее уже заявлял, что его заместителям приходят сообщения с угрозами. "Моим заместителям угрожают, их семьям угрожают за то, что они увольняют коррупционеров из государственных предприятий. Им приходят СМС о том, что их родственники погибнут и пр. Это плохо, этого не должно быть, но мы ожидаем это", - сказал тогда министр.