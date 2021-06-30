"Историческая возможность". США и Евросоюз поддержали принятие Украиной законопроекта о судебной реформе

Рада приняла законопроект о судебной реформе. Фото: Укринформ

США приветствуют принятие Верховной Радой законопроекта, который позволяет восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Сейчас американская сторона ждет окончательного текста законопроекта согласно с рекомендациями Венецианской комиссии, сообщает пресс-служба посольства

США также "с нетерпением ожидают" принятие в приоритетном порядке законопроекта 5068 по реформированию Высшего совета юстиции.

"США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении 3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины от имени украинского народа", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе также отреагировали на принятие закона.

Там поздравили перезапуск этого органа и заявили, что готовы назначить своих экспертов в конкурсной комиссии, заявление сделал в своем твиттере посол Евросоюза в Украине Маат Маасикас.

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Проект закона, который запускает судебную реформу в Украине, приняла Верховная Рада во вторник, 29 июня. Документ №3711-д касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.