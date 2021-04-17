Иран специально сбил самолет МАУ - секретарь СНБО

Секретарь СНБО рассказал о катастрофе самолета МАУ. Фото: Reuters

Иран намеренно сбил самолет "Международных авиалиний Украины".

Ведь эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона, заявил секретать РНБО Алексей Данилов в интервью Globe and Mail.

Данилов отметил, что катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, – достаточно удивляет, – сказал секретарь СНБО.

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Пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ упал 8 января 2020 года в небе над Тегераном. Его сбили зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.