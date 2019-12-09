Интересы беларусской оппозиции и власти совпадают - эксперт

Денис Лавникевич: Белорусские власти в дальнейшем на протесты не будут реагировать. фото: Тарас Подолян

Белорусских протестующих против интеграции Беларуси с РФ 7 и 8 декабря не разгоняли. Потому интересы белорусской оппозиции ситуативно совпали с интересами действующей власти. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал политический обозреватель Денис Лавникевич.

"В первый день они были более серьезными. Тогда проходили переговоры президентов Беларуси Александра Лукашенко и РФ Владимира Путина. На следующий день стало понятно, что на переговорах ничего не получится. Лукашенко и Путин разъехались, оставшись недовольны друг другом. На этот раз митингующих не разгоняли и не арестовали. Для Беларуси это странно. Ситуативно интересы оппозиции и интересы Лукашенко совпадают ", - рассказал Лавникевич.

Белорусские власти в дальнейшем на протесты не считаться.

"Лукашенко никогда не обращал внимание на протесты. Они никогда не были достаточно серьезными и не угрожали его власти", - говорит политэксперт.

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Люди боялись потерять независимость державы в результате подписания соглашения между Минском и Москвой о создании союзного государства.

"Лидеры оппозиции обещают 20 декабря вновь выйти на улицы. Тогда же когда состоится новая встреча Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге. Не факт, что там будет что-то массовое", - добавил он.

Ранее белорусский посол в РФ 70-летний Владимир Семашко заявлял, что Минск и Москва согласовывают дорожные карты для объединения, создание совместного парламента и правительства.