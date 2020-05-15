Интеграция в ЕС и НАТО: команда Зеленского начинает напоминать Януковича

В 2020-м началось торможение властью евроатлантического курса, говорит эксперт. Фото: Reuters

В первый год президентства Владимира Зеленского процесс сближения Украины с Евросоюзом затормозился, а реальная интеграция в НАТО была фактически поставлена на паузу.

При этом определенные успехи в отношениях с ЕС Зеленский все же продемонстрировал в начале своей каденции, пишет чрезвычайный и полномочный посол Константин Елисеев на DT.ua.

Зеленский успешно прошел испытания первым после избрания визитом в Брюссель. Положительным было постепенное налаживание его двусторонних отношений с новым составом руководства ЕС. Также стоит отметить подтверждение последовательности внешнеполитического курса на интеграцию в ЕС и сигнал о готовности реализовать политику секторальной интеграции Украины на основе "четырех союзов" (энергетический союз, цифровой рынок, юстиция и безопасность, таможенное сотрудничество).

Однако уже в 2020 году и украинское общество, и европейские партнеры стали свидетелями начала постепенного торможения новой властью процесса сближения с ЕС. Об этом свидетельствуют и программы правительства, и реальные действия "слуг народа" по сворачиванию широкого спектра внедренных евроинтеграционных реформ, прежде всего в сфере антикоррупционной политики.

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Команда Зеленского продолжает ходить к ЕС за деньгами, пугая банкротством Украины, а параллельно зачищает реформированную прокуратуру, НАБУ, уничтожает независимость судебной ветви власти, угрожает прозрачным публичным закупкам, подвергает ревизии реформу государственной и медицинской служб, рассуждает автор.

К тому же все чаще устами своих спикеров начинает вслух раздумывать на тему "А что нам дал Евросоюз? А зачем нам Соглашение об ассоциации?". Как следствие, прошел год, а Зе!Команда так и не смогла получить ни евроцента макрофинансовой помощи ЕС.

Новая команда все чаще рассматривает реформы как "хотелки" западных партнеров, а не как рецепт становления сильного европейского конкурентоспособного демократического государства.

Это до боли напоминает и риторику времен Януковича, и нарратив Кремля о целесообразности собственного, "третьего" пути для Украины, "моста" цивилизаций. К сожалению, это - путь в "серую зону" между Западом и Россией и, как следствие, затягивание Украины в российскую зону влияния и потеря украинской независимости и государственности, пишет Елисеев.

Характеризуя отношения с НАТО, дипломат указывает на фактическое приостановление реальной интеграции Украины в структуры НАТО: "Под предлогом "прагматизации сотрудничества" украинская дипломатия фактически снизила уровень амбиций, ограничив его лишь стремлением быть включенным в Программу расширенных возможностей Альянса. Так и не был использован Лондонский саммит НАТО в декабре для вынесения Украиной вопроса о получении Плана действий относительно членства.

"В дальнейшем важно наблюдать, чтобы "карта НАТО" с легкой руки Зеленского не оказалась в прошлом в ходе очередных "пакетных торгов" за временное примирение с Россией", - пишет дипломат.

21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что обещал Зеленский на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ. 20 мая 2019 года Зеленский принес присягу президента.