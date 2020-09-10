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четверг, 10 сентября 2020 18:25

Инспекция под Шумами: Кравчук требует срочное заседание ТКГ

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Инспекция под Шумами: Кравчук требует срочное заседание ТКГ
Кравчук требует срочное собрание участников ТКГ. Фото: Facebook / Леонид Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук требует провести внеочередное онлайн-заседание ТГК, после отмены инспекции вблизи поселка Шумы.

"Я подписал соответствующее письмо госпоже Хайди Грау с предложением, учитывая то, что ОРДЛО и российская сторона, которая присутствовала при обсуждении вопроса про инженерные работы, которые ведутся на нашем военном объекте возле населенного пункта Шумы. По официальной информации посла Чевика сказано, что видеосьемки и наблюдение спутника таких работ не замечено", - прокомментировал Кравчук для "УНН".

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Украинская сторона согласилась провести совместную инспекцию на одном объекте, вблизи Шумов, с участием представителя ОБСЕ, подчеркнул Кравчук.

Сегодня в 14:00 должна была начаться инспекция, но боевики выдвинули новые требования, которые не обсуждали участники ТКГ.

"Мы сказали, что учитывая это все, мы вносим предложение перенести решение этого вопроса после видеообсуждении на рабочей группе, чтобы это была информация для общества. Только после этого мы (украинская делегация в ТКГ, - Gazeta.ua) рассмотрим как, откуда и каким образом появились эти дополнительные условия, которые никто не ставил и не обсуждал", - добавил он.

10 сентября пресс служба ОП сообщила, что из-за отказа России соблюдать соответствующие договоренности - инспекция в районе Шумел Донецкой откладывается.

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