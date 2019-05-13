Инаугурация Зеленского: в БПП анонсировали срочное заседание фракции

Раде предлагают три даты для инаугурации. Фото: firtka.if.ua

Фракция "Блока Петра Порошенко" собирается на заседание, где определится, какую будет поддерживать дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете.

"Фракция "Блока Петра Порошенко" будет голосовать не за одно постановление. Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы срочно собираем фракцию, определяемся с тем, за что будем голосовать", - сказал Герасимов.

Он отметил, что нынешний глава государства Петр Порошенко готов передать власть в любой день.

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Владимир Зеленский победил на выборах 21 апреля и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. На этой неделе Верховная Рада должна назначить дату. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая. В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19 и 20 мая и 1 июня.