Иначе будет измена крупнейшего масштаба - Арахамия объяснил компромиссы относительно декларирования

В Раде могут заспамить более суровый законопроект о декларировании, говорит Арахамия.

"Слуга народа" вынуждена идти на компромиссы с другими фракциями и группами в вопросе законопроекта о восстановлении ответственности за ложь в электронных декларациях. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV.

"Именно потому, что впервые в истории у нас есть монобольшинство, то сначала оппозиция вела себя немного рассеяно. А потом мы уже имели десяток кейсов, когда оппозиция применяла специальные механизмы - поправочный спам, 16 тысяч правок. Или спам с помощью альтернативных проектов, который задерживает процедуру.

Если сейчас взять позицию "Слуги народа", то мы завтра готовы взять и проголосовать возвращение какого-либо наказания, как предложил президент. Мы готовы завтра в принципе голосовать законопроект, внесенный президентом, суровый.

Но когда собираемся на совещании всех фракций, слышим альтернативные мнения. И они говорят: если не будем их учитывать, тогда будем иметь альтернативные законопроекты, будем идти дальше по регламенту. И тогда теряем шанс в этом году законопроект принять окончательно. А это будет означать, что за 20-ый год фактически куча чиновников, включая народных депутатов, не будет вообще декларироваться. Это будет измена крупнейшего масштаба, который можно представить", - заявил представитель СН.

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"Поэтому сейчас вынуждены идти на компромиссы, вместе совмещать в рамках рабочей группы и нарабатывать законопроект, который устроит большинство фракций. Для того, чтобы иметь возможность проголосовать", - сказал Арамахия.

Рабочая группа зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания - лишения свободы. Нардепами предлагается только штраф и общественные работы. В Центре противодействия коррупции это назвали диверсией против декларирования. 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.