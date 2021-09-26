Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция - Кулеба

Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ. Фото: Министерство иностранных дел

Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинского-германских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявление которого распространило министерство.

"Мы еще до сих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам ", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

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"Имя канцлера важно, но Украина больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинского-германских отношений", - заявил министр.

Немцы в воскресенье, 26 сентября, выбирают новый парламент, Бундестаг. 16 лет в стране руководила канцлер Ангела Меркель, и сейчас она уходит из политики. По результатам последних опросов 40% немцев, не знают, за кого голосовать.