Имеет все признаки вмешательства ФСБ - секретарь СНБО о задержании самолета Ryanair в Минске

Данилов прокомментировал задержание самолета Ryanair в Минске. Фото: РБК

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что перехват самолета Ryanair в Минске "имеет все признаки операции российских спецслужб".

События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб", он написал в Facebook.

Во время встречи Данилова с Главным советником Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом стороны обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте обострения опасности на украинском-белорусской границе накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси "Запад-2021 ", а также недавнего захвата самолета Ryanair в Минске.

"Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - сказал он, добавив, что Украина и ее балтийские партнеры "помочь становлению демократической Беларуси".

Главный советник Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности отметил, что оценка Литвой ситуации безопасности в регионе "совпадает с позицией украинской стороны". По его мнению, Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для РФ своеобразным полигоном.

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В Минске 23 мая принудительно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором летели белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка - русская София Сапега. Диспетчеры сообщили, что самолет заминирован. Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. В результате чего Протасевича задержали.