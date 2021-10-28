"Имеем полное право" - украинский посол ответил на возмущение Германии применением Bayraktar на Донбассе

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у Украины есть законное право себя защищать и использовать беспилотники.
Германия озабочена применением Bayraktar на Донбассе. Позицию правительства озвучила представительница министерства иностранных дел Андреа Зассе, пишет Bild.
По словам посла, Украина:
Категорически отвергает замечания германского министерства иностранных дел.
Имеет "законное право на самооборону, если ее территорию денно и нощно бомбят тяжелым российским оружием, от чего погибают и солдаты, и мирные жители".
И "призывает правительство Германии не выражать беспокойство, а удвоить усилия посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, и поставить Москву на место".
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В Германии обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины применили против российского оккупанта на Донбассе турецкие летательные аппараты Bayraktar TB2.
"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы применили дрон типа Bayraktar", - сказала Зассе.
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