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"Имеем полное право" - украинский посол ответил на возмущение Германии применением Bayraktar на Донбассе

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&quot;Имеем полное право&quot; - украинский посол ответил на возмущение Германии применением Bayraktar на Донбассе
Украина применила Bayraktar в Донбассе. Фото: Украинская правда

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у Украины есть законное право себя защищать и использовать беспилотники.

Германия озабочена применением Bayraktar на Донбассе. Позицию правительства озвучила представительница министерства иностранных дел Андреа Зассе, пишет Bild.

По словам посла, Украина:

Категорически отвергает замечания германского министерства иностранных дел.

Имеет "законное право на самооборону, если ее территорию денно и нощно бомбят тяжелым российским оружием, от чего погибают и солдаты, и мирные жители".

И "призывает правительство Германии не выражать беспокойство, а удвоить усилия посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, и поставить Москву на место".

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В Германии обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины применили против российского оккупанта на Донбассе турецкие летательные аппараты Bayraktar TB2.

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы применили дрон типа Bayraktar", - сказала Зассе.

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