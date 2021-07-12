"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"

"Льготные китайские кредиты могут стать экономической ловушкой", говорит Юлия Осмоловская. Фото: "Укринформ"

Украина может оказаться в центре конфликта между Китаем и США. Через соглашение Кабмина с Китаем о льготных кредитах. Или же наоборот – выторгует для себя выгодные условия и поможет Соединенным Штатам в противостоянии с врагом номер один. Все зависит от действий руководства Украины.

Как складываются отношения Украины и Китая и какие могут быть последствия– в материале Gazeta.ua.

Что известно об отношениях Украины и Китая

6 июля стало известно, что 30 июня 2021-му министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области строительства инфраструктуры. Кредит на $1 млрд планируется направить на Кременчугский мост и новую дорогу вокруг Киева. Кабинет министров шесть дней скрывал соглашение с Китаем, писало издание"НВ".

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, пишет китайская агентство новостей "Синьхуа", что партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай оказывал давление на Украину, чтобы та отказалась от поддержки призыва к пристального контроля за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай якобы угрожал задержать вакцины против коронавируса.

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Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Украины. В 2019-м КНР возглавила список стран, из которых Украина наиболеее экспортировала продукцию и сырье – на $3,6 млрд. Китай стал лидером по импорту в Украину. Объемы достигали $9,2 млрд. В 2020 импорт из Китая был $8,3 млрд. Экспорт в Поднебесную – 7,1. Импорт в страны ЕС тогда же составил $8,3 млрд, экспорт – 18,6 млрд. Китай является главным импортером украинского железной руды с долей около 60%.

Что говорят эксперты

Владимир Дубровский, экономист:

"Сейчас разворачивается противостояние между США и Китаем. Это противостояние между демократическим миром и диктаторским режимом, который поднимается как в свое время Советский Союз или нацистская Германия. Странам надо занимать какую-то позицию или держать нейтралитет. Украина должна быть на стороне демократических стран. Но здесь есть игра в многовекторность. Я бы китайские кредиты не брал. Они не такие токсичные, как российские. Те нельзя брать вообще, потому что россияне заинтересованы в долговом статусе Украины. С китайскими может быть такая же ситуация. Китай здесь имеет геополитический интерес. И не очень заинтересован в украинском рынке – он не составляет существенную часть от мирового".

Юлия Осмоловская, експертка-международница:

"Западные партнеры могут оценить эти маневры украинской власти по выгоды для себя. Но это зависит от того, насколько украинская сторона сможет их показать. Сейчас США очень чутко реагируют на любые формы сближения Китая с Россией. Именно в контексте того, что может формироваться биполярное противостояние, в котором Россия и Китай могут составлять достойную конкуренцию Штатов. Поэтому они опасаются такого стратегического сближения. Любые маневры Украины в контексте плотного сотрудничества с Китаем в США могут рассматривать как ход, чтобы уменьшать эти стратегические связи Китая с Россией. Их в КНР могут рассматривать как выход в страны Европы. В таком взгляде на ситуацию – Штаты заинтересованы в связях Украины и Китая. Здесь рисков не вижу.

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Если проанализировать проекты, заключенные в рамках китайской программы "Один пояс, один путь", то эти контракты фактически является экономической ловушкой. За полученные льготные китайские кредиты строят крупные инфраструктурные объекты, убыточные. Страны, которые их развивают, попадают в ловушку в отношении Китая.

Была также принципиальная ситуация для отношений Китая и Украины – "Мотор Сич". По отдельным оценкам, именно из-за позиции США Украину заставили отозвать предыдущие контрактные договоренности с Китаем. И работать в категориях национализации предприятий. Все зависит от того, насколько украинская дипломатия сможет объяснить выгоду от определенного сближения с Китаем. Нынешняя сделка может быть элементом слаживания этой ситуации".

Григорий Перепелица, военный эксперт:

"Где заходит Китай с инвестициями, там исчезает и страна и появляется КНР. Китай поставил задачу быть глобальной державой. У них есть идеология китайской мечты. Мечта у них – сделать весь мир Китаем. Воплощают это экономической и демографической экспансией. Это такой геоэкономический проект. Сначала выкупают порты как в Греции – крупнейший в стране Пирей. Затем покупают землю. И это уже собственность Китая. Куда приезжают китайцы, там живут. Образуют сообщества, меняют местные вывески на китайские.

Китай хотел зайти через Пирей на Центральную и Восточную Европу. Даже в страны Балтии. Эти государства уже начинают отказываться от этого. Понимают, что это просто экспансия, а не вложения капитала и развитие экономики. А "слугам народа" вдруг что-то понравилось в этом. Такие заявления могут еще и ухудшить отношения с США".

Скандал с "Мотор Сич"

В 2017 году компании "Мотор Сичи" и Skyrizon" (дочка "китайской Beijing Xinwei Technology Group) создали совместное предприятие, начали производство в китайском Чунцине. Китайцы выкупили более три четверти акций украинского предприятия. В том же году суд арестовал акции китайцев по ходатайству СБУ.

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Тогдашний советник президента США Джон Болтон во время своего визита в Киев в августе 2019 признал, что он встревожен попытками Китая "получить экономические рычаги в разных странах мира, чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны ".

4 сентября 2020-го китайские инвесторы направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина. Настаивают на взыскании убытков в $3,5 млрд. Квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятие.

11 марта этого года СНБО принял решение, что предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность государства. Шевченковский суд Киеве 19 марта наложил арест на 100% акций компании и на ее целостный имущественный комплекс. Предприятие контролирует государство.

Президент Владимир Зеленский заверил, что своего президентства не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "МоториСич". Китай требовал, чтобы Украина при национализации предприятия "Мотор Сич" учла интересы китайских компаний.

"Мотор Сич" – одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей для самолетов и вертолетов. Расположен в Шевченковском районе города Запорожья.

В 2011 правительство Николая Азарова и Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива договорились с Китаем о привлечении $372 млн на строительство железнодорожного сообщения между аэропортом "Борисполь" и Киевом.

"Китайцы давали под концессию дороги. Строили бы ее китайцы, из китайских материалов, а мы заплатили процентами и дорогой. Слава Богу, дельцы Каськива украли 80 млн гривен и проект заморозили. Потом нашли другие средства и построили в разы дешевле", пишет журналистка Татьяна Николаенко на "Цензор.нет".