"Ідіть у ср*ку" - Зеленский сделал политическое заявление

Владимир Зеленский назвал политиков в Верховной Раде "товарищами". Фото: Facebook

Комик Владимир Зеленский предлагает посылать политиков-хамов. Соответствующее видеообращение появилось в Facebook.

"Вчера в здании Верховной Рады Украины один из народных избранников, депутат по фамилии Барна послал на 3 буквы журналиста. Так и сказал: "Иди на ...". Я думаю, что в лице этого журналиста он послал на 3 буквы всех представителей медиа. Поэтому, я думаю, справедливо, что я от всех медиа - с ответным посланием. Но на 3 буквы я не могу послать человека, это просто неприлично. И потом, я думаю, ребята, что вы просто все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому ідіть у ср*ку!" - заявил Зеленский.

Комик призвал поддержать флешмоб #ідітьуср*ку, если "есть что сказать этим товарищам".

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2 октября нардеп Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова. Тот спросил, почему нардеп трижды кнопкодавил во время голосования.