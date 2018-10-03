"Ідіть у ср*ку" - Зеленский сделал политическое заявление

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 387
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1782
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 7623
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 4320
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1953
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 774
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 234
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9144
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2142
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11718
Фото
Все фото
8
21
27
4
3
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
&quot;Был, есть и буду бандеровцем&quot;: Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
&quot;Миша, давай по новой&quot;: как Добкин стал звездой Youtube
"Миша, давай по новой": как Добкин стал звездой Youtube
Видео
Все видео
Климкин шокировал информацией о гражданах с двумя паспортами
Климкин шокировал информацией о гражданах с двумя паспортами
Нардеп Порошенко пригрозил Коломойскому забрать Буковель и "1+1"
Нардеп Порошенко пригрозил Коломойскому забрать Буковель и "1+1"
В Раде сегодня ратификации соглашений и законопроекты с предложениями президента
В Раде сегодня ратификации соглашений и законопроекты с предложениями президента
Винник назвал Майдан искусственным
Винник назвал Майдан искусственным
Нардеп из президентской фракции обматерил журналиста
Нардеп из президентской фракции обматерил журналиста
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 198
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1197
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5085
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9504
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 981
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 14:27

"Ідіть у ср*ку" - Зеленский сделал политическое заявление

1 Комментировать
&quot;Ідіть у ср*ку&quot; - Зеленский сделал политическое заявление
Владимир Зеленский назвал политиков в Верховной Раде "товарищами". Фото: Facebook

Комик Владимир Зеленский предлагает посылать политиков-хамов. Соответствующее видеообращение появилось в Facebook.

"Вчера в здании Верховной Рады Украины один из народных избранников, депутат по фамилии Барна послал на 3 буквы журналиста. Так и сказал: "Иди на ...". Я думаю, что в лице этого журналиста он послал на 3 буквы всех представителей медиа. Поэтому, я думаю, справедливо, что я от всех медиа - с ответным посланием. Но на 3 буквы я не могу послать человека, это просто неприлично. И потом, я думаю, ребята, что вы просто все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому ідіть у ср*ку!" - заявил Зеленский.

Комик призвал поддержать флешмоб #ідітьуср*ку, если "есть что сказать этим товарищам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вы хотели новые лица? Нате вам

2 октября нардеп Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова. Тот спросил, почему нардеп трижды кнопкодавил во время голосования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ідіть у ср*ку" - Зеленский сделал политическое заявление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 136302
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 52939
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 36812
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 25393
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 24453
Политика
Кравчук ответил, заменит Кучму в Минском процессе
Кравчук ответил, заменит Кучму в Минском процессе Просмотров: 153
Садовый идет в президенты
Садовый идет в президенты Просмотров: 855
После скандала с богатством топ-разведчика в Раде предлагают засекретить декларации силовиков
После скандала с богатством топ-разведчика в Раде предлагают засекретить декларации силовиков 1 Просмотров: 567
Председатель райгосадминистрации работал на ФСБ
Председатель райгосадминистрации работал на ФСБ Просмотров: 972
Климкин шокировал информацией о гражданах с двумя паспортами
Климкин шокировал информацией о гражданах с двумя паспортами
 1 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
6
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
3
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
Голосов: 24920
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua