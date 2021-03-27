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суббота, 27 марта 2021 19:48

"Идея будет воплощена в ближайшее время" - "слуга" об отмене перевода часов

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&quot;Идея будет воплощена в ближайшее время&quot; - &quot;слуга&quot; об отмене перевода часов
Руслан Стефанчук избирался по списку партии "Слуга народа". Фото: @stefanchuk.official

В ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет с поясного на летнее время. Однако в Верховной Раде планируют снова рассмотреть законопроект об отмене перевода часов. Об этом в Facebook сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Он избирался от партии "Слуга народа".

"Так, в этом году стрелки переводят на час вперед в ночь с 27 на 28 марта. Уже на этих выходных фактически придется просыпаться на час раньше. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы", - заявил Стефанчук, который является автором законопроекта о об исчислении времени в Украине.

Речь идет об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

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"Переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. Я направил письма Национальной академии наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины и ведущим медицинским университетам Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов.

Во-вторых, идея заключалась в том, чтобы установить и закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевский время. 95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2. Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время.

В-третьих, в 18 веке решение переводить часы было принято с целью экономии свечей. В 21 веке реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится. В выводах Национальной академии наук Украины отмечается, что перевод часов не имеет ни одного экономического обоснования. Не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение", - написал первый вице-спикер.

Законопроект "Об исчислении времени в Украине" передали на повторное 2-е чтение, напомнил Стефанчук.

"Мы усовершенствуем наработанное и надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время", - резюмировал он.

19 марта Верховная Рада не приняла во 2-м чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. "За" проголосовали 212 народных депутатов.

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