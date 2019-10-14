"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины с 2014 года. Фото: eurosolidarity.org

Пять лет 14 октября украинцы отмечают новый праздник, чествуя своих героев и защитников. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, приветствуя украинских воинов с Днем защитника Украины.

"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда" зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля, - говорит он. - За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике было абсолютно правильным".

"Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты", - подчеркнул Порошенко.

Украинская армия "выставила для них жирные красные линии, - и горе тому, кто их пересечет", добавил он

"Бо плач не дав нікому ще свободи. А хто борець – той здобуває світ. Эти слова из "Марша новой армии", нашей новой армии - лучше всего передают атмосферу сегодняшнего дня", - отметил он.

14 октября украинцы официально отмечают государственный праздник День защитника Украины. Установлен в 2014 году указом президента. Дата выбрана не случайно - в этот день в Украине отмечают День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщину создания УПА.