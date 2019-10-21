Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"

Организовал выступление хора нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков. Фото: УНІАН

Выступить в номере "Квартала 95" о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой хора им. Веревки предложил нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков.

Об этом "Радіо. Свобода" рассказал генеральный директор - художественный руководитель хора Зеновий Коринец.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем. Это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год", - рассказал он.

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19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это сделали с помощью пародии на песню "Горіла сосна, палала". Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны. А олигарху Игорю Коломойскому номер очень понравился.