Ситуация с коронавирусом в зоне проведения ООС контролируемая, говорит Хомчак. Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса. Об этом сообщил Офис президента.

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания поздравил генерала с выздоровлением.

Хомчак сообщил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется.

В то же время он озвучил статистику, что 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные Covid-19 - проходят лечение дома, а 43 находятся на самоизоляции. Среди них - представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - сказал Зеленский генералу.

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О том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины заболел коронавирусом, сообщалось на прошлой неделе. В Украине за минувшие сутки обнаружили 2462 случая Covid-19. Умерли 33 человека.