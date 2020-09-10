У главнокомандующего обнаружили коронавирус

Состояние здоровья генерала удовлетворительное. Фото: @GeneralStaff.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заболел Covid-19. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык.

"В течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения и военных медиков.

На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. После сдачи ПЦР-теста, который показал позитивный результат, придерживаясь всех рекомендаций, он сразу пошел на самоизоляцию", - цитирует представителя ВСУ "Інтерфакс-Україна"

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За прошедшие сутки в Украине обнаружили Covid-19 в 2582 человек 44 умерли от осложнений, 1174 пациенты выздоровели.