Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца

Холодницкий будет в отпуске до 13 сентября. Фото: Politeka

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск.

Он сам подтвердил эту информацию "Громадському".

Холодницкий будет в отпуске до 13 сентября.

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26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров после рассмотрения дела об освобождении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получит выговор.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник будет обжаловать решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкого.