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четверг, 26 июля 2018 14:20

Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
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Во время заседания КДКП пикетировали представители Центра противодействия коррупции
Фото: Громадське
Во время заседания КДКП пикетировали представители Центра противодействия коррупции
Руководитель НАБУ Артем Сытник считает, что такое решение развяжет руки прокурорам САП

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров не уволила с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы по дисциплинарным нарушениям.

Комиссия прокуроров привлекла Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Несмотря на обращения председателя НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко об увольнении руководителя САП.

"Жалобы про вину Холодницкого являются мотивированными и подтвержденными, но увольнение с должности невозможно. Нельзя принимать решение об увольнении с административной должности заместителя генпрокурора, которую занимает председатель САП", решили в Комиссии.

Артем Сытник настаивал, что подтвержденных комиссией нарушений достаточно, чтобы уволить Холодницкого в качестве простого процессуального прокурора и это позволяет закон. Увольнение Холодницкого должно было потянуть потерю должности председателя САП.

"Если оставить его на посту главы САП, то дальнейшая работа НАБУ будет практически невозможна. Прокуроры САП по указаниям Холодницкого тормозят расследование НАБУ. Выговор - это сигнал всем прокурорам, что можно нарушать закон".

Назар Холодницкий отрицал, что сливал информацию и давил на прокуроров.

Затягивание дел Холодницкий объяснил плохим качеством подготовленных дел.

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"Прокуроры САП - процессуальные руководители по делам НАБУ, а не статисты, которые должны все сразу подписывать".

Руководитель центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который с коллегами пикетировал заседание, считает, что выговор Холодницкому существенно повредит независимости Аникорупцийнои прокуратуры.

В марте в кабинете главы САП Холодницкого нашли "прослушку" НАБУ. Холодницкий считает, что записи, которые скрыто вели в его кабинете, могут использовать для спекуляций против него.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Его подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия рекомендовала не увольнять Холодницкого.

Накануне заседания комиссии 33 прокуроры САП подписали обращение с осуждением давления на комиссию по Холодницкому. Прокуроры подчеркнули свою независимость в работе.

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