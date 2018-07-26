Увольнение Холодницкого провалилось: Сытник обещает не отступаться

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник будет обжаловать решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Директор НАБУ журналистам после заседания КДКП сказал, что будет обжаловать это решение.

По законодательству, решение КДКП может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

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Сегодня, 26 июля, КДКП решила не увольнять руководителя САП. Однако признала обоснованными жалобы по дисциплинарным нарушениям. Назара Холодницкого подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия рекомендовала не увольнять Холодницкого .

В марте в кабинете главы САП Холодницкого нашли "прослушку" НАБУ. Холодницкий считает, что записи, которые скрыто вели в его кабинете, могут использовать для спекуляций против него.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.