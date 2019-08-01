Хочу быть живым - Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Пятый президент Петр Порошенко через 10 лет хочет быть депутатом Европейского парламента, который уже завершает свою каденцию.

"Я бы очень хотел, чтобы я был жив", - говорит Порошенко Украинской правде.

ПНятый президент заявил, что законченная каденция - одни из лучших лет страны.

"Не лучших с точки зрения жизни. Жизнь ужасна. Это один из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. В первые дни на посту президента от 22 до 100 украинских бойцов ежедневно отдавали свои жизни. Никому не советую пройти через это и понимать, как тяжело с этим жить. Абсолютно спокойно, честно смотрю в глаза о месте в истории Петра Порошенко", - сказал он.

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Петр Порошенко пояснил, для чего в свое время назначил своего бизнес-партнера Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны.