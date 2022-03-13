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воскресенье, 13 марта 2022 23:17

Спецтема: Война России против Украины

Химическая атака оккупантов в Украине вполне возможна - Белый дом

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Химическая атака оккупантов в Украине вполне возможна - Белый дом
США заявляют о возможной химической атаке в Украине. Фото: Укринформ

Высокопоставленные официальные лица США и Украины готовятся к возможному применению Россией химического оружия. хотя

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил в воскресенье программе "Эта неделя" ABC, что США "не видели ничего, что указывало бы на неизбежную химическую или биологическую атаку прямо сейчас", но подчеркнули , что департамент "очень, очень внимательно следит за этим", сообщает The Hill.

США предупредили, что Россия может делать такие заявления, чтобы создать ложные предлоги для возможного нападения Москвы.

Если Россия решит начать такую ​​атаку против Украины, то США готовы наложить на Москву "серьезные последствия", хотя и не сказал, какими будут эти последствия.

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США сообщили об угрозе таких последствий "непосредственно русским" и проконсультировались по этому вопросу с союзниками и партнерами.

Обвинения России США и Украины в возможном применении химического и биологического оружия — это "признак того, что они сами, возможно, готовятся к этому, а затем пытаются свалить вину на кого-то другого".

Вопросы о возможной химической атаке со стороны России возникли на этой неделе после того, как Москва обвинила США в размещении биологического оружия на территории Украины — заявление , которое Белый дом отверг .

Пентагон в воскресенье заявил, что США не видят признаков "неизбежной химической или биологической атаки прямо сейчас" на Украину.

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