"Харкалозакрой!" - застройщик Микитась напал на голову ОТО Пинчука

Нардеп Максим Микитась (на фото) совершил конфликт с главой ОТО Сергеем Пинчуком. Фото: Politeka.net

В селе Любече Репкинского района Черниговской области произошло столкновение между киевским застройщиком, народным депутатом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТО Сергеем Пинчуком. Об этом сообщает "UA:Чернигов".

"На видео вы видите словесную перепалку между Максимом Микитасем и председателем ОТО в помещении сельского совета. Слышно, что Максим Микитась ругается на Сергея Пинчука и грозит ему тюрьмой. В ответ председатель ОТО звонит в полицию. Затем между ними начинается толкотня, Максим Микитась отбирает у Сергея Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену", - сообщает черниговское медиа.

Как сказал в комментарии "UA:Чернигов" сам Сергей Пинчук, после инцидента с Максимом Микитасем он вызвал скорую.

По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Юлии Ковтун, в полицию поступил вызов о данном конфликте. Полиция приехала на вызов и установила свидетелей происшествия. Сейчас в полиции ждут следователей Государственного бюро расследований.

"Мы пытаемся получить комментарий представителей Максима Микитася. Его пресс-секретарь Елена Терехова сказала, что ничего об этом не знает", - рассказали в "UA:Чернигов".